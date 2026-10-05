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Adalar Belediye Meclisi'nde göreve başlandığında 13 çöp kamyonunun 12'si arızalıydı

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Adalar Belediye Meclisi'nin ekim ayı ilk birleşimi, Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz başkanlığında Büyükada'da yapıldı. Toplantıda, göreve başlandığında 13 çöp kamyonunun 12'sinin arızalı olduğu ve İstanbul Valiliği'nin 4 çöp kamyonu ile 4 araç tahsis edeceği belirtildi.

Adalar Belediye Meclisi Toplantısı'nda temizlik hizmetleri ve yapılacak çalışmalar konuşuldu.

Belediyenin ekim ayı toplantılarının birinci birleşimi, Adalar Belediye Başkan Vekili Kemal Türkyılmaz başkanlığında, Büyükada'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adalar Koordinatörlüğü'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Türkyılmaz, yeni görev döneminde Adalılarla birlikte, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla çalışacaklarını söyledi.

Adalar'a hizmet etmek için çalışacaklarını dile getiren Türkyılmaz, temizlik hizmetlerine ilişkin çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Türkyılmaz, göreve başladıklarında belediyenin 13 çöp kamyonunun bulunduğunu, 12'sinin ise arızalı olduğunu anlattı.

Adalar'da temizlik hizmetlerinin aksamaması için Ümraniye, Pendik ve diğer belediyelerden gelen araçlarla çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Türkyılmaz, "Eksik kalan temizlik hizmetlerimizi tamamlamaya devam ediyoruz. Bu konuda desteklerini esirgemeyen İstanbul Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum. Adalar'da temizlik hizmetlerini daha etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla İstanbul Valiliğimiz de 4 çöp kamyonu ve öğrenci servisi olarak kullanılmak üzere 4 araç tahsis edecek. Bu konuyu gündem maddemize aldık ve sizlerin oylarına sunacağız." ifadelerini kullandı.

"Adalılardan aldığımız oyların karşılığını hizmet olarak vereceğiz"

Türkyılmaz, Adalar'a hizmet etmeyi birinci öncelikleri olarak belirlediklerini vurguladı.

"Biz, hangi partiden olursak olalım, hepimiz Adalar'da yaşıyoruz ve Adalar'a hizmet etmek için buradayız." diyen Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Sürecin bu noktaya gelmesini biz istemedik ancak bir şekilde bugünlere gelindi. Bundan sonraki süreçte bütün meclis arkadaşlarımdan ricam, seçimlerin ardından parti rozetlerimizi bir kenara bırakarak Adalılar için çalışmamızdır. Biz, Adalılar olarak bu adaya en iyi hizmeti nasıl getireceğimizin hesabını yapacağız. Hepinizden de bu anlayışla destek bekliyorum. Siyaset yapılacak yer ile belediyeyi birbirinden ayıracağız. Adalılardan aldığımız oyların karşılığını hizmet olarak vereceğiz. Burası siyaset yapacağımız bir yer değil.

Adalar'a hizmet etmek için hep birlikte, tüm meclis üyelerimiz, belediye çalışanlarımız, paydaşlarımız ve Adalılarla birlikte nasıl daha güzel işler yapabileceğimizin planını ortaya koyacağız."

Adalar'ın kalkınması için çalışacaklarını kaydeden Türkyılmaz, "Devletimiz de gerekli desteği Adalar'a sağlayacaktır. Önemli olan Adalar'ın kalkınması ve Adalıların yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Biz, bu koltuklarda emanetçiyiz. Bize verilen emaneti layıkıyla yerine getirmek için buradayız. Bu süreçte her türlü eleştiriye açığız ve herkesin desteğini bekliyoruz." diye konuştu.

Türkyılmaz, önlerindeki süreçte belediye meclisi, belediye çalışanları, muhtarlar ve Adalar'da yaşayan tüm vatandaşlarla dayanışma içinde, ortak akılla hareket ederek güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını söyledi.

Belirli gün ve haftalarla ilgili konuşmaların da yapıldığı toplantıda görüşülen gündem teklifi maddeleri ilgili komisyonlara aktarıldı.

Kaynak: AA
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