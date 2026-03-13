Adalar Belediye Başkanı Akpolat'tan Prof. Dr. Ortaylı için taziye mesajı

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı paylaştı.

Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarih bilimine yaptığı katkılarla hafızalarımızda iz bırakan değerli tarihçimiz İlber Ortaylı'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.