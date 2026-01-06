Haberler

Adalar Açıklarında Denize Düşen Kişi Aranıyor

Adalar açıklarında denize düşen bir kişiyi bulmak için sürdürülen arama çalışmaları, AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerinin katılımıyla devam ediyor. Olayın üzerinden 8 gün geçti ve arama operasyonları devam ediyor.

ADALAR açıklarında denize düşen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kartal Sahili açıklarında devam eden çalışmalara AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de katılıyor.

Olay 30 Aralık Salı günü Adalar açıklarında meydana geldi.İddiaya göre bir kişinin denize düşerek kaybolduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmaları 8'inci gününde de devam ediyor. Aramalara AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerle, itfaiye ekipleri katıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar denizde arama yaparken, AFAD ekipleri ise sahil boyunca devam eden arama çalışmalarına eşlik etti. Denize düşen kişiyi arama çalışmalarının süreceği öğrenildi.

