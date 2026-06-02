Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen platformunun yöneticileri hakkında beraat kararı

TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın yargılandığı davada beraat kararı verildi.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 3 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Acun Ilıcalı ve bazı sanıkların avukatı Serdar Yiğit, müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan hakim, tüm sanıklar hakkında kasıt yokluğundan ayrı ayrı beraat kararı verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TV8 TV Yayıncılık AŞ ve Exxen Dijital Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acun Ilıcalı, her iki şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebru Atasav Tahrancı, TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarık, Sorumlu Müdür Bülent Uçak, Genel Yayın Yönetmeni Aslı Yaşaroğlu, Exxen Dijital Yayıncılık AŞ Genel Müdürü Ümmü Burhan, Sorumlu Müdür Burcu Batu Fakir ile her iki şirketin Yayın Direktörü Attila Ceciloğlu hakkında dava açılmıştı.

Savcılığın iddianamesinde sanıkların, zincirleme şekilde "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.