Haberler

Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen platformunun yöneticileri hakkında beraat kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TV8 ve Exxen'de yayınlanan futbol maçlarında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı ve 7 sanık, mahkeme tarafından kasıt yokluğu gerekçesiyle beraat etti.

TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 sanığın yargılandığı davada beraat kararı verildi.

İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 3 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Acun Ilıcalı ve bazı sanıkların avukatı Serdar Yiğit, müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan hakim, tüm sanıklar hakkında kasıt yokluğundan ayrı ayrı beraat kararı verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TV8 TV Yayıncılık AŞ ve Exxen Dijital Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acun Ilıcalı, her iki şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebru Atasav Tahrancı, TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarık, Sorumlu Müdür Bülent Uçak, Genel Yayın Yönetmeni Aslı Yaşaroğlu, Exxen Dijital Yayıncılık AŞ Genel Müdürü Ümmü Burhan, Sorumlu Müdür Burcu Batu Fakir ile her iki şirketin Yayın Direktörü Attila Ceciloğlu hakkında dava açılmıştı.

Savcılığın iddianamesinde sanıkların, zincirleme şekilde "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şiddet paylaşımının ardından eski enişteye stadyumda meydan dayağı

Yaptığı paylaşım sonrası stadyumda meydan dayağı attılar
5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

5 yıl hapsi istenen Acun Ilıcalı hakkında karar

Tartışma yaratan fotoğraf

Tartışma yaratan fotoğraf
İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı
Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber! Taraftar ayaklandı

Mourinho'dan Arda Güler'e kötü haber
18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade: Cinayetten sonra yemek yedik

18 yaşındaki Mehmet'in katillerinden kan donduran ifade
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar

Bakanlık devrede! 8 kişinin öldüğü kazada baş yakacak yeni bulgu