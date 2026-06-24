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Denizli'de beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü Sümeyya Özkurt hayatını kaybetti, oğlu ve kayınvalidesi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü, oğlu ve kayınvalidesi yaralandı.

???????Sümeyya Özkurt (44) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Akalan Mahallesi'nde yol kenarındaki beton direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki oğlu Muhammet Özkurt ve kayınvalidesi Arife Kanber yaralandı.

Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sümeyya Özkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
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