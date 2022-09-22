Kocasının katlettiği kadının otopsi raporu kan dondurdu: Vücudunda 49 bıçak darbesi tespit edildi
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Mardin'de çocuklarının gözü önünde eşi Emin Öner tarafından katledilen Pakistan Öner'in otopsi raporu çıktı. Genç kadının vücudunda 49 kesici alet yaralanması tespit edilirken, bunlardan on dördünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.
Mardin'in Dargeçit ilçesinde Emin Öner, geçtiğimiz hafta 9 yıldır evli olduğu Pakistan Öner ve 2 çocuğunu alarak, kardeşinin kullandığı sepetli motosikletle kırsal Karabayır Mahallesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Emin Öner, yolda bilinmeyen nedenle eşi Pakistan'ı defalarca bıçaklayıp, boğazını kesti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Pakistan Öner'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Emin Öner, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Pakistan Öner'in şikayeti üzerine çeşitli tarihlerde Emin Öner için 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma' kararı verildiği; Öner'in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınma evine yerleştiği ardından da annesinin evine geçtiği belirtildi. Pakistan Öner'in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı öğrenildi.
Boğazı kesilerek ve defalarca bıçaklanıp, öldürülen Pakistan Öner'in otopsi raporu da çıktı. Raporda Pakistan Öner'in ölümünün; çoklu kesici alet yaralanmasına bağlı kaburga, omur, pelvis kemik kırıkları ve tiroid kartilaj (boyun) kırığı ile birlikte iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda, Öner'in vücudunda 49 kesici alet yarası tespit edildiği ve bu yaralardan 14'ünün tek başına bile öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.