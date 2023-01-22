Açılışına saatler kaldı! İşte Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı için ödenecek ücret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, canlı yayında bugün açılacak olan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Hattın, saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu olacağını açıklayan Bakan; ulaşım ücretinin ise kısa mesafe 9,90 TL, uzun mesafe 12 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV yayınında soruları yanıtladı. Bakan, bugün açılışı yapılacak Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro hattının saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu olacağını belirtti.

"HAVALİMANINA KADAR YOLCULUK 12 TL OLACAK"

Vatandaşların ücret konusundaki merakını gideren Bakan, "İstanbul Havalimanı Metro ücreti, metrobüs ücretiyle aynı olacak. Kısa mesafe 9,90 TL olacak, havalimanı ise 12 TL olacak. Uzunluğuna göre ücretlendirilecek. Öğrenciler de bu ücretin yarısını ödeyecek. Burada hem İstanbulkart hem Türkiyekart hem de kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Turnikeler buna uygun yapıldı." ifadelerini kullandı.

METRO HATTININ GÜZERGAHI NASIL OLACAK?

Hattın güzergahı hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, "Metro hattı bugün için Kağıthane istasyonundan başlıyor. Önümüzdeki Haziran ayına kadar biz bunu Gayrettepe'ye kadar getireceğiz. Gayrettepe'ye geldiğinde buradan Yenikapı, Taksim-Hacıosman metrosuyla entegre oluyor, ayrıca Zincirlikuyu'dan da metrobüse entegre olacak. Mecidiyeköy- Mahmutbey hattının Kağıthane istasyonu ile birbirini tamamlıyorlar." dedi.

"KAĞITHANE'DEN HAVALİMANINA 24 DAKİKADA GİDİLECEK"

Bakan Karaismailoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Saatte 120 kilometre hıza ulaşacak. Türkiye'nin en hızlısı dünyanın da sayılı metrolarından biri olacak. Normal şehir içi metrolarda maksimum hız 80 kilometredir ancak 40-50 kilometre arasında değişir. Burada 120 kilometreye çıkabileceğimiz güzergah var, ortalama hızı 90 kilometre olacak. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada, Taksim'den Havalimanı'na 38 dakikada gidilebilecek."