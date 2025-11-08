Haberler

Acil Tıp Teknisyeni Sakız Kaçan Engelli Yiğidi Kurtardı

Osmaniye'de acil tıp teknisyeni Hilal Görür, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan engelli H.N.Y.'nin yakınına Heimlich manevrasını anlatarak hayat kurtardı. Doğru yönlendirme ile hastanın boğazındaki sakız çıkarıldı ve sağlık ekibi hızla olay yerine ulaştı.

OSMANİYE'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli acil tıp teknisyeni Hilal Görür, boğazına sakız kaçan engelli H.N.Y.'nin (21) yakınına telefondan Heimlich manevrasını adım adım anlatarak hayat kurtardı.

Rızaiye Mahallesi'nde oturan engelli H.N.Y.'nin boğazına çiğnediği sakız kaçınca, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Çağrıyı karşılayan acil tıp teknisyeni Hilal Görür, hasta yakınına Heimlich manevrasını adım adım anlattı. Doğru yönlendirme sonucunda, hastanın solunum yolunu tıkayan sakız çıkarıldı ve hayati tehlike ortadan kalktı. Eş zamanlı olarak olay yerine yönlendirilen sağlık ekibi, yaklaşık 5 dakika içinde adrese ulaşarak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

'O AN SANİYELERİN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNUN FARKINDAYDIM'

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü'nden konu ile ilgili "Tüm personelimize vatandaşlarımıza verdikleri nitelikli ve hızlı sağlık hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" açıklaması yapılırken; Hilal Görür, "112 Acil Çağrı Merkezimize gelen bir ihbarda engelli bir vatandaşımızın boğazına sakız kaçtığı bilgisini aldım. O an saniyelerin bizim için ne kadar değerli olduğunun farkındaydım. Telefonun diğer ucundaki hasta yakınına Heimlich manevrasını tarif ettim. Doğru ve etkin şekilde yapılan müdahalemiz olumlu sonuç verdi. Hastanın nefes aldığını duyduğum anda, tüm arkadaşlarımla birlikte inanılmaz bir mutluluk yaşadık. Bu tablo bizim için onur ve gurur vericiydi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
