Acil Çağrı Personelinin Oğlu Kanalda Kayboldu
Diyarbakır'da serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 16 yaşındaki Muhammed Gültekin'in kaybolduğu ve 112 Acil Çağrı Merkezi personelinin oğlu olduğu ortaya çıktı. Arama çalışmalarının ardından cenazesi defnedildi. Soruşturma devam ediyor.

ACİL ÇAĞRIYI KARŞILAYAN 112 PERSONELİNİN OĞLU ÇIKTI

Diyarbakır'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Muhammed Gültekin'in (16), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı karşılayarak ekipleri yönlendiren personelin oğlu olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan aramada bulunan terliklerin ise Muhammed'e ait olduğu belirlendi. Muhammed'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
