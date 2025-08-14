Acil Çağrı Personelinin Oğlu Kanalda Kayboldu

ACİL ÇAĞRIYI KARŞILAYAN 112 PERSONELİNİN OĞLU ÇIKTI

Diyarbakır'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan Muhammed Gültekin'in (16), 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı karşılayarak ekipleri yönlendiren personelin oğlu olduğu ortaya çıktı. Olay yerinde yapılan aramada bulunan terliklerin ise Muhammed'e ait olduğu belirlendi. Muhammed'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR,