Açık Tekirdağ Kupası Yelken Yarışları Sonuçlandı
Marmara Denizi'nde düzenlenen Açık Tekirdağ Kupası 1. Ayak Yelken Yarışları, 72 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Yarışlarda farklı kategorilerde madalya kazanan isimler belirlendi.
Marmara Denizi açıklarında 2 gün süren Açık Tekirdağ Kupası 1. Ayak Yelken Yarışları tamamlandı.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara farklı kulüplerden 72 sporcu katıldı.
Marmara Denizi açıklarında başlayan yarışlar 4 farklı sınıfta gerçekleşti.
Yarışlar sonunda Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde ödül töreni düzenlendi.
Yelken İl Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem, İl Hakem Kurulu Başkanı Bingül Kemiksiz Uzel tarafından sporculara madalyaları verildi.
Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:
Optimist Genel:
1. Ahmet Arel Barut
2. Mehmet Ilgaz Macin
3. Todor Hırıstov
Optimist Junior:
1. Roman Kononov
2. Tunuhan Naci Piker
3. Rüzgar Uzel
Optimist Kızlar:
1. Ece Destereci
2. Sude Destereci
3. Janset Tuğan
Optimist Junior Kızlar:
1. Janset Tuğan
2. Vıctorıa Velıkova
3. Anna Kononova
ILCA 4:
1. Hayrettin Eren Çalır
2. Tsvetomır Sımeonov
3. Tuna Kaya
ILCA 6:
1. Ege Subaşı
2. Semen Emelıanov
3. Naz Defne Genç
Bambinos Genel Klasman:
1. Tunahan Naci Piker
2. Can Yaman Oktay
3. Mehmet Selim Ağırbaş