Açık Cezaevinden Kaçan Hükümlü Adana'da Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 'Hırsızlık' suçundan 99 yıl hapis cezası alan Talat G., açık cezaevinden kaçtıktan sonra saklandığı evde yakalandı.

ADANA'da hakkında 'Hırsızlık' suçundan verilen 99 yıl hapis cezası kesinleştikten sonra açık cezaevinden kaçan Talat G., saklandığı adrese yapılan baskında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan tutuklanıp, hakkında verilen 99 yıl hapis cezası kesinleştikten sonra açık cezaevinden kaçan Talat G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Talat G.'nin Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bir akrabasının evinde saklandığını belirledi. Evin bulunduğu sokakta önlem alan polis, adrese yapılan baskında firari hükümlüyü yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talat G. önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.

Haber: Anıl ATAR-Kamara: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü

Korkutan virüs hızla yayılıyor! Binlerce kişiye bulaştı, 90 kişi öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasan Can Kaya'nın tavırları olay olmuştu, Murat Boz'dan açıklama geldi

Murat Boz'dan Hasan Can Kaya açıklaması geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.