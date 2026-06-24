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Acıgöl, doğaseverlerin yeni gözdesi

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Konya'nın Karapınar ilçesindeki Acıgöl, doğaseverlerin ve ailesiyle vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Acıgöl, doğaseverlerin ve ailesiyle vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Doğal güzelliği ile ön plana çıkan gölde yüzmek isteyen turistler, suyun keyfini çıkarmak için Acıgöl'ü ziyaret ediyor.

Acıgöl'ün elips şeklindeki görüntüsü, aynı zamanda fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

Serinlemek ve dinlenmek amacıyla Acıgöl'e gelen ziyaretçiler, göl kenarında piknik yapıyor.

Kaynak: AA / Melek Sıncar
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