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Acıgöl'de çevre temizliği

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Acıgöl'de çevre temizliği

Karapınar'ın en önemli doğal güzelliği Acıgöl'de çevre temizliği yapıldı.

Karapınar'ın en önemli doğal güzelliği Acıgöl'de çevre temizliği yapıldı.

Acıgöl yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyaretçilerin göl kenarında bıraktıkları atıklar kötü görüntüler oluşturuyor.

Adana- Konya kara yolunda bulunması sebebiyle de yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği gölde vatandaşlar, yiyecek ve içecek artıklarını almadan bırakıp gidiyor.

Göl çevresinde oluşan bu görüntü karşısında Karapınar Belediyesi temizlik görevlileri yoğun mesai harcıyor.

Temizlik görevlileri göl kenarında mangal atıkları, şişeler başta olmak üzere atıkları poşetlere topluyor.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Haftada en az 2 kere gölün genel temizliği yapılıyor. Ama en güzeli göl çevresini kirletmemek. Herkesin yararlandığı gölü ve çevresini temiz bırakmalıyız. Gölün değerini bilmeliyiz. Kimsenin karşılaşmak istemediği atıkları, göl çevresindeki çöp kutularına bırakmalıyız." dedi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

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