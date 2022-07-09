"Acemi kasaplar" hastanelik oldu
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Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dış plan görüntüsü Çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesinden görüntüsü Niyazi Sarı ile röportaj Murat Özel ile röportaj Uşak'ta kurban kesmeye çalışırken yaralanan bazı vatandaşlar hastanelere başvurdu.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden dış plan görüntüsü
Çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşların hastaneye gelmesinden görüntüsü
Niyazi Sarı ile röportaj
Murat Özel ile röportaj Uşak'ta kurban kesmeye çalışırken yaralanan bazı vatandaşlar hastanelere başvurdu.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesen kasaplar ile bazı vatandaşlar kesim sırasında kesici aletlerle ve hayvan darbeleriyle yaralandı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar kentteki hastanelerin acil servislerine başvurdu.
Burada tedavileri yapılan vatandaşlar, daha sonra taburcu edildi.
Elinde oluşan kesiğe dikiş atılan Niyazi Sarı, "Kurban keserken babam derisini yüzüyordu, ben de paçasından tutuyordum koyunun. Babam bıçağı elinden kaçırdı, o da benim elime geldi. Derin bir kesik oluştu. Galiba elime 3-4 dikiş atıldı." dedi.
Yine kolunda kesik oluşan Murat Özel ise "Kurbanı keserken bıçak elimden kontrolsüzce kaçınca kolumu kesti. Kesik derin olduğu için dikiş attırdım. Çok şükür fazla bir şey yok." diye konuştu.