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Açe ve Sumatra'da düzenlenen iki operasyonda 2 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi

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Açe ve Kuzey Sumatra'da düzenlenen iki operasyonda 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı. Açe'deki imalathanede 1,2 ton uyuşturucu ve 11, Belawan Limanı'na getirilen tankerde 1,16 ton uyuşturucu ve 8 şüpheli yakalandı.

Endonezya'nın Açe ve Sumatra bölgelerinde düzenlenen iki operasyonda, 2 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Açe eyaletinde belirlenen "uyuşturucu imalathanesine" düzenlenen operasyonda, 1,2 ton uyuşturucu ele geçiren polis yetkilileri, 9'u Endonezya, 2'si Çin vatandaşı 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis, istihbarat görevlilerinin, "MT Global 168" adlı tankerin Malakka Boğazı ve Andaman Denizi üzerinden geçen rotasında, düzensizlik tespit etmesi üzerine gemiye, Kuzey Sumatra eyaletindeki Belawan Limanı'na kadar eşlik etti.

Tankere yönelik operasyonda 1,16 ton uyuşturucu madde ele geçirildi, 7 Endonezya ve 1 Tayvan vatandaşı yakalandı.

Soruşturma kapsamında yetkililerin, uyuşturucu maddelerin kaynağını, kaçakçıların güzergahını, finansal ağlarını ve kimliklerini tespit etmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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