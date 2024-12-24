Acarlar Köyü Halkı, Rüzgar Enerji Santrali Projelerine Karşı Ayakta

Haber: Tenzile AŞÇI Kamera: Özgür ŞENGÜL

(İZMİR) – İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Acarlar Köyü'nde yapılmak istenen iki RES projesine köy halkı tepki gösterdi. Yetkililere "bizi rahat bırakın" diye seslenen köylüler, "Zeytinler, toprağımız, suyumuz, yemişler ve sağlık için RES'e hayır" ifadesini kullandı.

YGT Enerji Üretim A.Ş. tarafından İzmir'in Selçuk ilçesi Acarlar köyü ve Aydın'ın Kuşadası ilçesi sınırlarında yer alan Adares Rüzgar Enerji Santrali'nde (RES) kapasite artışı ve yer değişikliği için ÇED sürecini başlatmasına bölge halkı tepki gösterdi. Faaliyette olan 8 türbine ek olarak 2 türbinin daha yerleri, köye yakın şekilde değiştirilerek faaliyete alınması girişimine karşı bölge 'halkı tarım ve yaşam biter' diyerek ses yükseltti.

Acarlar Köyünde 22 yıldır yaşadığını söyleyen Nesrin Durak, yetkililere "bizi rahat bırakın" diye seslendi ve şunları söyledi:

"Zeytinler için toprağımız, suyumuz, yemişler ve sağlık için RES'e hayır. 22 yıldır burada yaşıyorum. Bizi çok zararlı şeyler bekliyor her yönden. Zeytinden yağ alamayacağız, olmuyor zaten. Yemişler de olmuyor eskisi gibi. Tarım alanlarını bitirecekler. Bizim köyün peşini bıraksınlar, burasıyla uğraşmasınlar. Azıcık kendi işlerine baksınlar, bizi rahat bıraksınlar."

"Hastalıklar olmasın, zeytinlerimiz ve yemişlerimiz kurumasın"

Bölgede tarım yapan Fındık Sönmez ise bölge tarımının RES'ler nedeniyle olumsuz etkileneceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"RES'e hayır diyoruz. Hastalıklar olmasın, zeytinlerimiz ve yemişlerimiz kurumasın. Geleceğimiz bizim. Sadece onlar var. Başka bir gelirimiz yok. Adam 10 bin lira aylık alıyor, 2 çocuk var. Hangi birine yetecek. Onun için hayır diyoruz. Ben tarımla ilgileniyorum. Zeytinler olmamaya başladı. İncir ağaçları kurudu. O yüzden hayır diyoruz. Hastalıklar olmasın, evlatlarımız sağlam dursun diye hayır diyoruz."

"Psikolojik açıdan olumsuz etkisi olacağını düşünüyorum"

Acarlar Köyü'nde doğup büyüyen Ali Çolak ise projenin psikoloji üzerindeki etkilerinin olabileceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ben burada doğrum burada büyüdüm. 26 yıldır buradayım. Ben sessiz zamanlarda sesini duyabildim. Kurulu gücünün artırılmasıyla ve iki yeni RES'le birlikte bu rahatsız edecek. Daha yaşanılabilir bir köy için direnişe katıldım. Ben bunun daha çok psikolojik açıdan olumsuz etkisi olacağını düşünüyorum. Burada tek biz yaşamıyoruz. Ormanlara herkes çıktığında temiz hava almak istiyor. Hayvanlarla birlikte bir denge içinde yaşıyoruz burada. RES ile birlikte bu denge bozulacak."