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Bursa'da Yiyecek Arayan Yaban Domuzu Sürüsü Şehir Merkezine İndi

Bursa'da Yiyecek Arayan Yaban Domuzu Sürüsü Şehir Merkezine İndi
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü, Hürriyet Mahallesi'nde şehir merkezine inerek vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzu sürüsü şehir merkezine indi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Aç kaldığı değerlendirilen yaban domuzu sürüsü, yiyecek bulmak için şehir merkezine indi. Mahalle aralarında dolaşan domuzlar bir süre sonra gözden kayboldu. Yaban domuzu sürüsünün şehir merkezindeki görüntüleri, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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