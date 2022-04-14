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Aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi

İhlas Haber Ajansı - Özge Bozo - Güncel
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Aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi.

Aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi.

Sarıçam ormanlarında yaşayan boz ayıları günün her saatinde görmenin mümkün olduğu Sarıkamış'ta aç kalan yavru ayı annesi olmadan yalnız başına yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Bir apartman kenarında yiyecek arayan yavru ayı, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yavru ayıyı görüntüleyen vatandaş, "Ayılar yiyecek aramak için evimizin yakınına kadar geliyor. Ormanlık alandan evlere kadar geliyorlar" diye konuştu.

Aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi

Aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi

Aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi

İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo - Güncel

Sarıkamış, Sarıçam, Kars, Güncel, Haberler

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