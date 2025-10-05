Haberler

Aç Kalan Yaban Domuzları Kocaali Merkezine İndi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzları, ilçe merkezine inerek cadde üzerinde dolaştı. Bir süre sonra fındık bahçesine girerek kayboldu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde aç kalan yaban domuzları, ilçe merkezine geldi.

Ormanlık alandan ilçe merkezine inen domuz sürüsü, ana cadde üzerinde yiyecek aradı.

Bir süre caddede ilerleyen sürü, fındık bahçesine girerek gözden kayboldu.

Domuzların yiyecek araması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturasında yeni dönem! Sistem resmen devreye giriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu tesiste para geçmiyor, her şey bedava

Bu tesiste para geçmiyor, her şey bedava! Çay, çorba ve daha fazlası
Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarına mesaj: Çok teşekkür ederim

Sergen Yalçın'dan Galatasaray taraftarına mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.