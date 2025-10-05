Aç Kalan Yaban Domuzları Kocaali Merkezine İndi
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yiyecek arayan yaban domuzları, ilçe merkezine inerek cadde üzerinde dolaştı. Bir süre sonra fındık bahçesine girerek kayboldu.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde aç kalan yaban domuzları, ilçe merkezine geldi.
Ormanlık alandan ilçe merkezine inen domuz sürüsü, ana cadde üzerinde yiyecek aradı.
Bir süre caddede ilerleyen sürü, fındık bahçesine girerek gözden kayboldu.
Domuzların yiyecek araması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel