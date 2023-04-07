Aç kalan tilki Bolu sokaklarına indi
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Aç kalan tilki Bolu sokaklarına indi Bolu'nun Kılıçarslan Mahallesi'nde aç kaldığı için sokaklara inen tilki görenleri hayrete düşürdü.
Aç kalan tilki Bolu sokaklarına indi
BOLU - Bolu'nun Kılıçarslan Mahallesi'nde aç kaldığı için sokaklara inen tilki görenleri hayrete düşürdü. Tilkiyi gören vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.
Bolu'da aç kaldığı için Kılıçarslan Mahallesi'nde sokaklarına inen tilki görenleri hayrete düşürdü. Akşam saatlerinde tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, yemek arayan tilki gözlerden uzaklaştı. Tilkinin sokaklarda gezdiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre sokaklarda gezen tilki aradığını bulamayınca gözlerden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel