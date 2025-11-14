AC/DC Konseri Melbourne'da Deprem Benzeri Titreşimlere Neden Oldu

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen AC/DC konseri, sismoloji kayıtlarına yansıyarak kentte deprem benzeri titreşimlere neden oldu.

Avustralya yayın kuruluşu ABC News'in haberine göre, Avustralyalı rock müzik efsanesi AC/DC, 2024'te Avrupa'da başlayan "Power Up" dünya turnesinin Avustralya ayağını başlattı.

Sismoloji kayıtlarına yansıyan konser, kentte deprem benzeri titreşimler oluşturdu.

Sismoloji Araştırma Merkezinden Adam Pascale, Melbourne Kriket Sahası'ndaki (MCG) AC/DC konserinden yaklaşık üç buçuk kilometre uzaklıkta bulunan Richmond ofisinde, konserin zeminde oluşturduğu titreşimlerin frekansının 2-5 hertz aralığında kaydedildiğini belirtti.

Bu frekanstaki titreşimin insanların yerin sallandığını hissetmeleri için yeterli olduğunu vurgulayan Pascale, "İnsanların yakınlarda duydukları ses dalgaları ve vücutlarıyla hissettikleri şey, sismograflarımızın algıladıklarına eş değer." dedi.

Pascale, ölçüm aletleri ile yer hareketinin algılandığını ancak havadan gelen sesin algılanmadığını hatırlatarak, "Yani yerde titreşimleri yaygınlaştıran hoparlörler var ve bunlar yerden iletiliyor. Ancak, aynı zamanda zıplayan kalabalık da yere enerji aktarıyor." ifadelerini kullandı.

Araştırma Merkezi'nin Richmond'daki ofisinin hemen karşısında oturan bir kişinin sanki konserdeymiş gibi hissettiğini ve çok gürültü duyduğunu aktaran Pascale, AC/DC'nin Melbourne'u bütün gece, ya da en azından gecenin bir kısmında "tam anlamıyla salladığını" söyledi.