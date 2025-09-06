Haberler

Abuja'da Mevlid-i Nebi Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Hz. Muhammed'in doğumu kutlandı. Rengarenk kıyafetlerle sokaklarda yürüyen yüzlerce katılımcı, dua edip ilahiler söyledi.

Afrika'nın en yoğun Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da, "Mevlid-i Nebi" programı organize edildi.

Abuja'da bir araya gelen yüzlerce kişi, rengarenk kıyafetler içinde sokaklarda yürüyüş yaptı.

Katılımcılar, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunu kutlamak amacıyla el salladı, dua etti ve ilahiler söyledi.

Farklı yaş gruplarından Müslümanların katıldığı etkinlikte, yoğun coşku ve manevi bir atmosfer hakim oldu.

Mevlit Kandili programında Abuja'daki Müslüman toplumu manevi duygularını pekiştirirken, dayanışma ve kardeşlik mesajı verildi.

Etkinliğin sonunda katılımcılar, tüm İslam dünyası için barış, huzur ve birlik temennisinde bulundu.

