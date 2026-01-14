Abu Dabi-Phuket Uçağında Şiddetli Türbülans: Çok Sayıda Yolcu Hafif Yaralandı

BANGKOK, 14 Ocak (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den Tayland'ın Phuket Adası'na giden EY416 sefer sayılı uçağın şiddetli türbülansa girmesi üzerine çok sayıda yolcu hafif yaralandı.

Phuket Uluslararası Havalimanı yetkilileri çarşamba günü sabah saatlerinde uçaktan gelen bildirim üzerine vakit geçirmeksizin koordinasyon çalışmaları başlatarak, acil kurtarma çalışmaları için hazırlık durumuna geçti. Uçak yerel saatle 11.51'de havalimanına güvenli şekilde iniş yaptı.

Hiçbir yolcunun tedavi gerektirecek düzeyde ciddi bir yaralanma yaşamadığını kaydeden yetkililer, tüm yolcuların konaklayacakları yerlere geçmek üzere havalimanından ayrıldığını belirtti.