Abu Dabi'deki gaz tesislerinde hava saldırısı kaynaklı yangında 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Habşan gaz tesislerinde hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonrası düşen şarapneller nedeniyle çıkan yangında 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Habşan gaz tesislerinde hava savunma sistemlerinin müdahalesinin ardından düşen şarapneller nedeniyle çıkan yangında 3 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, daha önce bildirilen yangının hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonrasında düşen şarapnel parçalarından kaynaklandığının teyit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Habşan gaz tesislerinde düşen parçalar nedeniyle yangın çıktığı ve 2 BAE vatandaşı ile 1 Hindistan vatandaşının hafif yaralandığı ifade edildi.

Olay nedeniyle tesisteki faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu ve gelişmelere ilişkin ilerleyen süreçte yeni bilgilendirmelerin yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu olayın ateşkes anlaşmasına varılması öncesinde mi yoksa sonrasında mı meydana geldiğine ilişkin bilgi verilmedi.

BAE, gece İran'dan füze ve İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmasının ardından Abu Dabi'de bulunan Habşan gaz tesislerinde yangın çıktığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
40 günlük savaşta 2 haftalık ateşkes! İşte 10 maddelik anlaşma planı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek

Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Sydney Sweeney ile Scooter Braun galada dudak dudağa

Güpegündüz yaptıklarına bakın: 'Başımıza taş yağacak' dedirten görüntü

