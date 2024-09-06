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Ablasının erkek arkadaşı tarafından öldürülmesinden sonra tedaviyi yarım bırakan Kaya, yeniden tedavi almaya başladı

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Diyarbakır'da 2015 yılında bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve ağır yaralanan Mutlu Kaya, fizik tedavi almaya başlamıştı. 4 yıl önce ablasının, erkek arkadaşı tarafından öldürülmesinden sonra fizik tedaviyi yarım bırakan Kaya, tekrar tedavi almaya başladı.

Ablasının erkek arkadaşı tarafından öldürülmesinden sonra tedaviyi yarım bırakan Kaya, yeniden tedavi almaya başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 2015 yılında bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve ağır yaralanan Mutlu Kaya, fizik tedavi almaya başlamıştı. 4 yıl önce ablasının, erkek arkadaşı tarafından öldürülmesinden sonra fizik tedaviyi yarım bırakan Kaya, tekrar tedavi almaya başladı.

2015 yılında bir ses yarışmasında adını duyurduktan sonra, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve ağır yaralanan Mutlu Kaya, uzun süre yaşam mücadelesi vererek hayata tutundu, yürümek için fizik tedavi almaya başladı.

4 yıl önce ablası Dilek Kaya da kendisi gibi erkek arkadaşı tarafından silahla vurulmuş, ablası hayatını kaybetmişti. Mutlu Kaya, bu olaydan sonra içine kapanarak tedaviyi reddedip, yürüme konuşmada ilerleme kat ederken tekrara eski haline dönmüştü. Kaya, 4 yıl aradan sonra hayatı tutunmak için yeniden refleksoloji uzmanından tedavi almaya başladı.

Mutlu Kaya, İhlas Haber Ajansı muhabirine, bundan 4 yıl önce refleksoloji tedavisi gördüğünü ve kendisine bayağı iyi geldiğini söyledi. 2020'de ablası Dilek Kaya öldürülünce bunalıma, depresyona girdiğini ve eve kapattığını belirten Kaya, tedaviye ara vermek zorunda kaldığını dile getirdi.

"Sonra mücadele etmem gerektiğini fark ettim. Çünkü ablam olsaydı eve kapanmamı değil, mücadele etmemi isterdi" diyen Kaya, "Bende yine Mehmet hocaya geldim, refleksoloji tedavisine devam ediyorum. Şu an şükür iyiyim. Mehmet hocaya güveniyorum, refleksoloji tedavisine başladım. 4'üncü seansım, hemen bir sonuç aldım. Allah'ın izniyle bir süre sonra çok daha iyi olacağıma inanıyorum" dedi.

Refleksoloji Uzmanı Mehmet Savaş, Mutlu'nun daha önce aldığı 8 aylık bir tedavi olduğuna değinerek tedavi aldığında istenmeden bir olay yaşandı, ablasını kaybettiğini dile getirdi.

Mutlu'nun ablasını kaybettikten sonra ara vermek zorunda kaldığını belirten Savaş, "Bizim daha önce verdiğimiz hem yürüme, hem konuşma hafiflemeye başladı. Şu anda tekrardan başladı. Umarım güzel şeyler yaşayacak, güzel günler görecektir. 4 yıl aradan sonra tekrar başladı. Haftada 4 gün düşünüyoruz. Bizim işlemimizde uzun süren bir tedavidir, nakış işlemek gibidir. Çünkü Refleksoloji, avuç içi ayak tabanından yapılan bir tedavi yöntemidir. Sinir sonlarını uyararak beyni ileti gösteriyorsun. Beyinde yapması gereken görevi yavaş yavaş yapmaya başlıyor. Her bir seansımız normalde 20-25 dakika sürüyor. Mutlu için biraz ilerleme olsun diye 40 dakika, 1 saatte kadar çıkartıyoruz. Sonrası sürpriz olsun diye bekliyorum. Çünkü hep beraber bunu görelim istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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