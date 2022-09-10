ABERDEENSHİRE - İskoçya'da halk, Balmoral Kalesi'nin önüne çiçek bıraktı
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Balmoral Kalesi'nin önünde bekleyenler Kalenin önüne çiçek bırakılması ABERDEENSHİRE(AA)- İskoçya'da halk, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybettiği ve cenazesinin bekletildiği Balmoral Kalesi'ne akın etti.
Balmoral Kalesi'nin önünde bekleyenler
Kalenin önüne çiçek bırakılması ABERDEENSHİRE(AA)- İskoçya'da halk, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybettiği ve cenazesinin bekletildiği Balmoral Kalesi'ne akın etti. Balmoral Kalesi'nin önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü. Halk, Balmoral Kalesi'nin kapısına çiçek bıraktı.
Kaynak: AA / Bilal Acar - Güncel