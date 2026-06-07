Şair Abdurrahim Karakoç vefatının 14. yılında kabri başında anıldı

Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları eserlerinde işleyen usta şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, vefatının 14'üncü yılında kabri başında anıldı.

Bağlum Mezarlığı'ndaki anma programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcıları Şeyhmus Dinçel, Türk İslam Karakoç ve Ömer Arvas ile Karakoç'un ailesi ve yakınları katıldı.

Karakoç'un kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, mezarına çiçekler bırakıldı.

Yayman, burada yaptığı konuşmada, Karakoç'un sadece bir şair, düşünür ve mütefekkir değil, bir okul olduğunu belirterek, " Abdurrahim Karakoç, ömrünü Türk milletine, İslam davasına adamış büyük bir insandı. Abdurrahim Karakoç'u anlatmak için kelimeler yetmez. O sadece güzel şiirler yazan bir insan değildi. O bir ruh insanıydı. O bir mana insanıydı. Her bir dizesinde muazzam bir derinlik, muazzam bir ruh ve milletimizi millet yapan ruh kökleri bulunmaktaydı." dedi.

Karakoç'un "İncitme" isimli şiirinden dizeler okuyan Yayman, şair Karakoç'u anmak, evlatlarının, dostlarının dostu olmaktan iftihar ettiklerini söyledi.

Abdurrahim Karakoç'un vefatının üzerinden 14 yıl geçtiğini hatırlatan Yayman, ruhunun şad, mekanının cennet olmasını diledi.

Yayman, bugün vefatlarının yıl dönümü olan Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i de rahmetle andı.

Hayırla yad edilmenin Karakoç için en büyük hediye olduğunu belirten Yayman, "Abdurrahim Karakoç, hiç endişeniz olmasın. Sizin düşünceleriniz, şiirleriniz, fikirleriniz kuşaktan kuşağa aktarılarak zaman değişse de, mekan değişse de bu aziz milletin kalbinde, ruhunda her zaman var olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Abdurrahim Karakoç'u anlamak şiirleriyle mümkün"

Türk İslam Karakoç ise "Herkesin babası gibi bizim babamız da bizim için kıymetliydi. Milletin bağrından çıkanları, millet her zaman bağrına basmıştır. Bu vesileyle yine hemşehrimiz olan Cahit Zarifoğlu ve Mevlana İdris Zengin'i de değişik zamanlarda doğmuş ama aynı istikamete yürümüş bu kalem ve kelam erbaplarını da rahmetle, minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun." diye konuştu.

Enderhan Karakoç da babasının "Bulacak Yere Bakmalı" şiirinden dizeler okuyarak, "Abdurrahim Karakoç'u anlamak, hissetmek, Abdurrahim Karakoç'a dokunmak şiirleriyle mümkün. Babam da bunu arzulamıştı. Zaten toplum da bunu yaşıyor, yaşatıyor. Bu vesileyle tüm dostlara teşekkür ediyorum." dedi.