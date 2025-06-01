Abdullah Özdemir: Gazze'deki Zulme Duyarlılık Artıyor

Abdullah Özdemir: Gazze'deki Zulme Duyarlılık Artıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Filistin'deki insanlık dışı politikalara dikkat çekerek, Gazze'de bombalanan kiliseler ve katledilen aktivistlerle ilgili konuştu. Özdemir, Türkiye'deki duyarlılığın dünya genelinde yayıldığını belirtti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, " Gazze'de birçok kilisenin de bombalandığını gördük. Milliyeti ve inancı hiç fark etmeksizin aktivistlerin katledildiğini gördük." dedi.

Özdemir, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlayan ve 24 saat sürecek "Filistin İçin Sessiz Kalma" ortak canlı yayın programına katıldı.

Gazeteci Türker Akıncı'nın moderatörlüğünü yaptığı oturumda konuşan Özdemir, her görüşten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, Filistin meselesine duyarlı olduğunu gördüğünü söyledi.

Gösterilen duyarlılığın tüm dünyada yayıldığını fakat yine de bir taraftan hem susarak hem de maddi destek vererek zulmü tesis edenler olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Gazze'de birçok kilisenin de bombalandığını gördük. Milliyeti ve inancı hiç fark etmeksizin aktivistlerin katledildiğini gördük. Sadece insani bir duyarlılıkla oraya gelen, yanılmıyorsam 221 gazetecinin orada katledildiğini gördük. Bunu aslında kural tanımayan, din tanımayan, kendinden olmayan hiçbir ferdi tanımayan, hatta kendinden olan, Yahudi olup da siyonist anlayışa karşı olanlara da aynı şekilde bakan bir anlayışla karşı karşıyayız. Burada inanç sisteminin ötesinde bir anlayışın var olduğunu tanımlamak lazım. Burada bu ayrımı yapmak gerekir. İsrail'in yapmış olduğu zulme ses çıkaran Yahudilerin de dünyada var olduğunu bilmemiz lazım."

Özdemir, boykot konusunda ülkenin konuyu önemli bir boyuta taşıdığını, çocukların bile artık boykotlu ürünlere mesafeli yaklaştığını gördüklerini aktardı.

Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"O yüzden asla unutturmamak gerekiyor, devamlı bunun üzerine bugün olduğu gibi eğilmek gerekir. Gazetecilerin bu konudaki bugün gösterilen duyarlılık gibi. Tüm iş dünyasının, meslek gruplarının belirli vesilelerle bu duyarlılığı artırması gerekiyor. Türkiye, Türkiye'den ibaret değil. Türkiye bölgesinde çok önemli bir güç haline geldi. Cumhurbaşkanımızın her söylediği, vatandaşlarımızın da aslında göstermiş olduğu duruş, tüm dünyada da etki oluşturan bir boyuta ulaşmış durumda."

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Taraftardan büyük tepki var! Tadic ve Dzeko'ya mutfakta plaket verildi

İki yıldıza veda edilen yere bakın! Taraftardan büyük tepki var
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi

Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sözlerine bomba yanıt
Marmaray'da çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu

Çocuklarının gözü önünde darp edilen baba gözyaşlarına boğuldu
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Süper hızlı tren geliyor! Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşecek

Süper hızlı tren geliyor! Ankara'dan İstanbul'a rekor sürede gidilecek
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.