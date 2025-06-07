Abdullah Özdemir'den İşaret Diliyle Türk İşaret Dili Bayramı Kutlaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı dolayısıyla işaret diliyle kutlama mesajı yayımladı.

Özdemir, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, sizlerle birlikte daha erişilebilir, daha kapsayıcı ve daha güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Türk İşaret Dili Bayramı kutlu olsun." ifadelerini işaret diliyle anlattı.