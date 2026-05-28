Haberler

Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan, İmralı'da Ailesiyle Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi'nde aile üyeleri Gülsüm, Ömer ve Mehmet Reşit Öcalan ile Kurban Bayramı ziyareti kapsamında bir araya geldi. Görüşmede bayramlaşma ve selamlaşma gerçekleşti.

(ANKARA)- Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan, hükümlü olarak bulunduğu İmralı Cezaevi'nde aile üyelerinden; Gülsüm Öcalan, Ömer Öcalan ve Mehmet Reşit Öcalan ile bugün Kurban Bayram ziyareti kapsamında aile görüşü gerçekleştirdi.

Asrın Hukuk Bürosu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müvekili terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde aile üyelerinden; Gülsüm Öcalan, Ömer Öcalan ve Mehmet Reşit Öcalan ile bugün Kurban Bayram ziyareti kapsamında aile görüşü gerçekleştirdiğini bildirdi. Asrın Hukuk Bürosu'nun konuya ilişkin açıklamasında, "Sn. Abdullah Öcalan; aile üyelerinden Gülsüm Öcalan, Ömer Öcalan ve Mehmet Reşit Öcalan ile bugün (28 Mayıs 2026 tarihinde) İmralı Adası'nda bayram ziyareti kapsamında aile görüşü gerçekleştirmiştir" ifadeleri yer aldı.

Asrın Hukuk Bürosu ayrıca İmrali Cezevi'nde hükümlü olan başka müvekillerinin de aileleriye görüştüğünü berlirterek, şunları kaydetti:

"Diğer müvekkillerimiz Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Ergin Atabey, Sn. Mahmut Yamalak ve Sn. Zeki Bayhan da aile üyeleri ile bugün (28 Mayıs 2026 tarihinde) İmralı Adası'nda bayram ziyareti kapsamında aile görüşü gerçekleştirmiştir."

Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan'ın herkesin Kurban Bayramı'nı kutladığını da belirterek, "Sn. Öcalan bu görüş vesilesiyle herkesin bayramını kutlamış, selam ve sevgilerini iletmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayramın ikinci gününde kabus! Edirne'de iş yerlerini su bastı, Bodrum sele teslim oldu

Bayramda kabusu yaşadılar! Birçok şehrimizden benzer görüntüler
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu

Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı dünyaca ünlü forvet de belli oldu
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
Kılıçdaroğlu için 'Kahraman Kemal' afişleri hazırlanıyor

İşte cumartesi günü için hazırlanan afişler
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!

''Vatanım orası'' dedi, Türkiye'yi seçti
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?