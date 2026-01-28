Abdullah Gül, yengesinin cenazesine katıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de hayatını kaybeden yengesi Firdes Gül'ün (75) cenazesine katıldı.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yengesi Firdes Gül, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Abdullah Gül, cenazeye katılmak için memleketi Kayseri'ye geldi. Cenazeye Abdullah Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hulusi Akar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdullah Gül ve yakınları, Firdes Gül'ün tabutunu omuzlayarak araca taşıdı. Firdes Gül'ün cenazesi, şehir mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Haber-Kamera: Remzi Batuhan ÜNAL/KAYSERİ,