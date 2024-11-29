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Abdullah Gül Üniversitesi'nde Kültür ve Sanat Buluşması

Abdullah Gül Üniversitesi'nde Kültür ve Sanat Buluşması
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AGÜ ve UNHCR iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, göçmen kadınlara sertifikalar verildi, müzik ve dans gösterileri sunuldu ve sanatsal çalışmalar sergilendi.

Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) "Kültür ve Sanat Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinden (ARSA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve AGÜ iş birliğinde Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, AGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, Kayseri İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanı Selim Sökmen, Koruma Masası mülakat görevlisi Özge Gülmez, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, Washington Üniversitesi, Berlin Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesinden akademisyenler ve öğrenciler, yerel kurum temsilcileri, öğretmenler ve göçmen toplulukları katıldı.

Dernek Başkanı Zakira Hekmat koordinasyonunda, derneğin göçmen toplulukları destekleme, entegrasyon süreçlerine katkıda bulunma ve eğitim ile kültür alanlarında dayanışmayı güçlendirme maksadıyla düzenlenen programda, okuma yazma kurslarını başarıyla tamamlayan kadınlara sertifika verildi.

Müzik ve dans gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte, göçmen kadınların sanatsal çalışmalarının yer aldığı sergi de açıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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