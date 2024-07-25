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ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde 60 kez alkışlarla kesilen konuşması için sert ifadeler kullandı. İngilizce bir mesaj yayımlayan Gül "Bu gece ABD Kongre'sinde bir utanç sirki izledik" dedi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. "Bu gece ABD Kongre'sinde bir utanç sirki izledik" ifadesini kullandığı İngilizce bir paylaşım yapan Gül, konuşması tam 60 kez alkışlarla kesilen Netanyahu'yu 'soykırım suçlusu' ve 'çocuk katili' olarak niteledi.

Abdullah Gül, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun çarşamba günü ABD Kongresi'ne hitap etmesini sert sözlerle eleştirdi. Gül, Uluslarası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Khan'ın Netanyahu hakkında savaş suçlarından tutuklama emri talep etmesini hatırlatarak, ABD'nin Netanyahu'yu ağırlayarak "kendisini bir kez daha rezil ettiğini" söyledi. Gül'ün paylaşımı şöyle; "Bu gece ABD Kongresi'nde, UCM savcısının tutuklama emri talep ettiği soykırım suçlusunun başrolünde oynadığı bir utanç sirki izledik. Amerika, bir kez daha bir çocuk katili uğruna tüm dünyanın önünde kendini rezil etti."

ABD Kongresi'nde krallar gibi karşılanan Netanyahu, Abdullah Gül'ü de küplere bindirdi

İSRAİL-ABD İTTİFAKINDAN ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ

Netanyahu bu hafta ABD'deki temasları kapsamında ABD Kongresi'nde de İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşı savunan bir konuşma gerçekleştirmiş ve İsrail-ABD ittifakından övgüyle bahsetmişti. Netanyahu Gazze'de İsrail'in sürdürdüğü savaşı, "iyilik ve kötülük", "medeniyet ve barbarlık" arasında bir savaş olarak niteledi. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 39 bini aştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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