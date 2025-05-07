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ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Transseksüel Asker Yasaklamasını Geçici Olarak Durdurdu

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Transseksüel Asker Yasaklamasını Geçici Olarak Durdurdu
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ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump yönetiminin transseksüellerin ordu hizmetine katılımını yasaklayan düzenlemesine ilişkin Bölge Mahkemesi kararını geçici olarak durdurdu. Mahkeme, yasaklamanın 'ordu etkinliğine zarar verdi' iddiasına karşı somut kanıt sunulamadığını belirtti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin transseksüellerin ordu hizmetine katılımını yasaklayan düzenlemesine ilişkin dava süreçleri devam ederken bunun, geçici olarak uygulanabileceğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme, konuya ilişkin yazılı kararını yayımladı.

Kararda, Trump yönetiminin, transseksüel askerlerin "ordu etkinliğine" zarar verdiğine dair somut kanıt sunamadığı gerekçesiyle söz konusu yasağın yürütülmesinin engellendiği Bölge Mahkemesi kararının, geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden, Yüksek Mahkeme kararı yayınlanmadan önce yaptığı açıklamada, "Zayıflığı geride bırakıyoruz. Artık zamir yok, iklim değişikliği saplantısı yok, acil aşı zorunluluğu yok, elbise giymiş adamlar yok. Bu saçmalıkla işimiz bitti." ifadelerini kullandı.

Washington Batı Bölge Mahkemesi, Trump yönetiminin transseksüel askerlerin "ordu etkinliğine" zarar verdiğine dair somut kanıt sunamadığını belirtmesinin üzerine söz konusu yasağın uygulanmasını engellemişti.

Trump yönetimi, bu kararın ardından Yüksek Mahkeme'ye acil başvuruda bulunarak ulusal savunma gibi konularda "askeri otoritenin takdirine saygı gösterilmesi gerektiğini" savunmuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
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