ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Doğumla Kazanılan Vatandaşlığa Getirdiği Kısıtlamayı Reddetti
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın belgesiz göçmenlerin çocuklarına doğumla vatandaşlık hakkını engelleyen başkanlık kararnamesini reddetti.
WASHİNGTON, 1 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C'de bulunan ABD Yüksek Mahkemesi binası, 30 Haziran 2026.
ABD Yüksek Mahkemesi salı günü Trump'ın belgesiz göçmenlerin veya geçici sakinlerin çocuklarına doğumla vatandaşlık hakkı tanınmasını engelleyen başkanlık kararnamesini reddetti. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)
Kaynak: Xinhua