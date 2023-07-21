ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde meydana gelen kasırgada yüzlerce ev ve iş yeri hasar görürken, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 16 kişi yaralandı. İlaç fabrikasının depo bölümünün çatısında yaşanan çökme sonucu 50 bin palet ilaç hasar gördü.

- ABD'yi kasırga vurdu: 16 yaralı

KUZEY CAROLINA - ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde meydana gelen kasırgada yüzlerce ev ve iş yeri hasar görürken, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde kasırga etkili oldu. Eyalete bağlı Nash County bölgesinde yüzlerce ev ve iş yeri kullanılamaz hale gelirken, çevredeki birçok ağaç ve elektrik direkleri devrildi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Amerikan Ulusal Hava Ajansı'nın EF-3 tipi kasırga olarak nitelendirdiği felakette, rüzgar hızının saatte 240 km'ye ulaştığı ve kasırganın Nash County bölgesinde yaklaşık 30 dakika boyunca 27 km'lik bir mesafede etkili olduğu öğrenildi.

Kasırga sırasında amatör kameralara yansıyan görüntüler ise kasırganın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde bir evin önce çatısı, daha sonra da duvarları rüzgara kapılarak tamamen yerle bir oldu. Birçok yerleşim yeri savaş alanına dönerken, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

İlaç fabrikası ağır hasar gördü

Yaşanan afet sonucu dünyaca ünlü bir ilaç üreticisi firmanın Kuzey County bölgesinde yer alan bir fabrikası kullanılamaz hale geldi. İlaç fabrikasının depo bölümünün çatısında yaşanan çökme sonucu 50 bin palet ilaç hasar gördü. Söz konusu firma yaptığı açıklamada fabrikada can kaybı veya yaralanan olmadığını bildirdi.