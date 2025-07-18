ABD'ye Ait Geminin İsrail'e Silah Sevkiyatı

İsrail ordusuna topçu sistemleri ve patlayıcı götüren, ABD'ye ait olduğu belirtilen geminin, İsrail'e gitmeden önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol Limanı'na yanaşacağı iddia edildi.

Rum basınında çıkan haberlere göre, North Carolina eyaletindeki Sunny Point'teki askeri okyanus terminalinden yola çıkan ve İsrail ordusu için topçu sistemleri ve patlayıcı götüren ABD bayraklı Ocean Grand adlı kargo gemisi GKRY'nin Limasol Limanı'na yanaşıp ikmal yaptıktan sonra İsrail'in Aşdod Limanı'na hareket edecek.

GKRY'de İngilizce yayınlanan Cyprus Mail gazetesi, sol görüşlü İrlandalı araştırmacı haber sitesi The Ditch'i kaynak gösterdiği haberinde, Ocean Grand'ın İsrail kuvvetleri için büyük miktarda mühimmat taşıdığı ve bu sevkiyatın içinde 4 adet Roem 155 milimetre mobil obüs topçu sisteminin ve ateşli silahlarda itici olarak kullanılan bir patlayıcı olan, 10,4 ton nitroselülozun da bulunduğu bilgisine yer verdi.

Gazetenin haberinde geminin çarşamba sabahı Malta-Sicilya açıklarında olduğu belirtilerek Ocean Grand'ın otomatik tanımlama sistemini kapatmasının ardından halen nerede olduğunun izlenemediği ileri sürüldü.

GKRY makamları ise İsrail'e topçu sistemleri ve patlayıcı götüren ABD bayraklı Ocean Grand adlı kargo gemisiyle ilgili bir açıklama yapmadı.