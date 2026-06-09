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ABD ordusuna ait Apache tipi helikopter Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü

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ABD ordusuna ait Apache tipi helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, 2 pilotun kurtulduğu bildirildi. Olayın İran ateşi mi yoksa teknik arıza nedeniyle mi olduğu henüz bilinmiyor.

ABD ordusuna ait Apache tipi helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, pilotların kurtulduğu bildirildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, olayla ilgili bilgi sahibi ismi paylaşılmayan kaynaklar, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait Apache helikopterinin düştüğünü belirtti.

Helikopterdeki 2 pilotun kurtarıldığını aktaran kaynaklar, hava aracının İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılan NBA final maçını izlemesinin ardından John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Pilotlar iyi. Evet, kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız ama pilotlar iyi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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