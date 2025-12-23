ABD'de yargıç, El Salvador'daki hapishaneye gönderilen Venezuelalıların adil yargılanmasına hükmetti

ABD'de yargıç, önce El Salvador'daki hapishaneye gönderilen, sonra ülkelerine iade edilen Venezuela vatandaşlarının ya ABD'ye geri getirilerek ya da duruşmaları görülerek adil yargılanma haklarının tanınması yönünde karar verdi.

Başkent Washington'daki Bölge Mahkemesi Yargıcı James Boasberg, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin martta El Salvador'daki hapishaneye Venezuela vatandaşlarını göndermeye başlamasıyla süregelen dava sürecinde kararını açıkladı.

Venezuelalıların, neredeyse hiçbir ön bildiri yapılmaksızın ve itiraz etme fırsatı verilmeksizin ülkeden gönderilmesinin adil yargılanma haklarını ihlal ettiğini belirten Boasberg, hükümete bu kişiler için 2 hafta içinde plan hazırlama emri verdi.

Boasberg, sonradan ülkelerine iade edilen bu Venezuela vatandaşlarının ya ABD'ye geri getirilmeleri ya da duruşmalarının mahkemelerce görülmesi suretiyle yasal sürece tabi tutulmalarına hükmetti.

40 bin kişilik kapasitesiyle Amerika kıtasının en büyük hapishanesi

El Salvador'un Tecoluca kentinde yer alan Terör Muhafaza Merkezi (CECOT), 40 bin kişilik kapasitesiyle Amerika kıtasının en büyük hapishanesi kabul ediliyor.

Düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" bağlantılı oldukları öne sürülen göçmenleri buraya göndermeye başlayan Trump yönetimi, bu kişilerin geri getirilemeyeceğini ve federal mahkemelerin bu konuda karar verme yetkisinin bulunmadığını savunuyor.

Trump yönetimi, martta 200'den fazla Venezuela vatandaşını yargı sürecinden geçirmeden CECOT'a göndermiş, ardından temmuzda yapılan esir takası kapsamında bu kişiler, Venezuela'ya iade edilmişti.