Haberler

ABD'de yargıç, Filistinli aktivist Mahdawi'nin sınır dışı edilmesine yönelik girişimi durdurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de federal yargıç, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan öğrencinin ülkeden sınır dışı edilmesini durdurdu. Yargıç, hükümet avukatlarının sunmayı planladıkları belgenin usulüne uygun olmadığını belirtti.

NEW ABD'de federal yargıç, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan Filistin kökenli öğrenci Mohsen Mahdawi'nin ülkeden sınır dışı edilmesine yönelik girişimi durdurdu.

Federal yargıç Nina Froes, hükümet avukatlarının delil olarak sunmayı planladıkları belgeyi usulüne uygun şekilde onaylamadıkları gerekçesiyle davayı düşürdüğünü açıkladı.

Hükümet avukatlarının belgenin kopyasını kendisine teslim ettiklerini belirten Froes, belgenin federal yasaların gerektirdiği şekilde usulüne uygun olarak tasdik edilmediğini ifade etti.

Filistin kökenli aktivist Mahdawi'nin avukatları tarafından paylaşılan açıklamada Mahdawi, mahkemenin hukukun üstünlüğüne saygı gösterdiği ve hükümetin usul haklarını çiğneme girişimlerine karşı durduğu için memnuniyetini dile getirdi.

Mahdawi, "Bu karar, korkunun yıkmaya çalıştığı şeyi muhafaza etmeye yönelik önemli bir adım, o da barış ve adalet için konuşma hakkı." ifadesini kullandı.

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, Mahdawi'nin vizesinin iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Hiçbir hakim, ne bu ne de başkası, bizi bunu yapmaktan alıkoyamayacak." dedi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan Mahdawi, 30 Nisan'da mahkeme kararıyla serbest bırakılmış ve Filistin destekçisi öğrencilerin maruz kaldığı durumu "ABD Anayasası'na ihanet" olarak değerlendirmişti.

Filistinli aktivist Halil ise 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA " / " + Damla Delialioğlu -
Altında şok düşüş sonrası tepki alımı

Altında şok düşüş sonrası yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spalletti'den ağır hezimet sonrası ilk sözler: Juventus tarihinde 5 golü hatırlamıyorum

Ağır hezimet sonrası neler dedi neler
Çocuğuna domuz eti yediren baba tepki çekti

Babası ne yedirdiğini söyleyince boğazına dizildi
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
DNA'nın sarmal yapısını keşfeden James Watson'ın Epstein'in evinde 3 kadınla fotoğrafı ortaya çıktı

İnsanlığın kaderini değiştiren ismin de fotoğrafı çıktı
Spalletti'den ağır hezimet sonrası ilk sözler: Juventus tarihinde 5 golü hatırlamıyorum

Ağır hezimet sonrası neler dedi neler
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 attı! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti

Nefes kesen görüntüler Türkiye'de çekildi