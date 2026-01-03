Haberler

ABD'nin Venezuela'ya Saldırısı... ABD Basını: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Delta Force Tarafından Yakalandı

ABD ordusu, Venezuela'nın başkenti Karakas'a düzenlediği gece saldırısında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Delta Force tarafından yakaladığını duyurdu. Trump, operasyonun başarılı olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - ABD'nin saldırı düzenlediği Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD ordusunun özel askeri birliği olan Delta Force tarafından yakalandığı bildirildi.

ABD, Venezuela'nın başkenti Karakas'a gece saatlerinde saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırının "başarıyla" yapıldığını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ülkeden çıkarıldığını açıkladı.

CBS News'ün ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Maduro ABD ordusunun en üst düzey özel görev birimi olan Delta Force tarafından yakalandı. Haberde, Delta Force'un 2019 yılında eski IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldüren operasyondan da sorumlu olduğu belirtildi.

