ABD güçlerinin Venezuela açıklarında ikinci bir ticari gemiyi engellediği öne sürüldü

Güncelleme:
ABD güçlerinin Venezuela açıklarındaki uluslararası sularda yaptırım uygulanan ikinci bir ticari gemiyi durdurduğu iddia edildi. Geminin direniş göstermediği ve ABD güçlerinin gemiye çıkmasına izin verildiği bilgisi paylaşıldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkilinin Associated Press (AP) ile paylaştığı bilgilere göre, ABD güçleri, Venezuela açıklarındaki uluslararası sularda yaptırım uygulanan ikinci bir ticari gemiyi durdurdu.

Yetkililer, ticari gemide direnme olmadığı ve ABD güçlerinin gemiye çıkmasına izin verildiği bilgilerini paylaştı.

ABD Venezuela açıklarında petrol tankerine el koymuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tankere "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu.

Venezuela ise olayı "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
