ABD, Venezuela Açıklarına Savaş Gemisi Gönderiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller, ABD'nin Venezuela açıklarına savaş gemisi ve denizaltı göndermesini "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle savundu.

Trump'ın sınır güvenliği konusundaki danışmanlarından Miller, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Miller, Trump'ın hem sınır konusunda hem de sınırların ötesinde suçlular ve kartellerle mücadele konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, bundan sonraki adımlarının da aynı şekilde süreceği mesajını verdi.

Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartellerini Trump'ın "yabancı terör örgütleri" listesine aldığını anımsatan Miller, "Başkan, suç kartellerinin Amerikan halkı için açık bir tehlike oluşturan yabancı terörist örgütler olduğunu söylemiştir. Batı Yarımküre'de faaliyet gösteren suç kartelleri ve uyuşturucu kaçakçıları kadar çok sayıda Amerikalının ölümünden sorumlu başka hiçbir örgüt yoktur." diye konuştu.

Miller, Karayiplerin güneyine Venezuela açıklarına gönderilen ABD ordusu unsurlarına ilişkin bir soru üzerine de şu açıklamayı yaptı:

"Başkan, ABD ordusunun görevinin karteller dahil olmak üzere bu yabancı terör örgütlerine karşı Amerikan halkını savunmak olduğunu açıkça belirtmiştir. ABD ordusu, uyuşturucu kaçakçılığı örgütleri, suç kartelleri ve bu yabancı terör örgütleriyle mücadele etme ve onları ortadan kaldırma kararlılığındadır."

ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik tırmanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile yedi savaş gemisinden oluşan bir deniz grubunun bölgeye ulaşmaya başladığı bildirilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.