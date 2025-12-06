Haberler

Abd: Ukrayna ile Güvenlik Çerçevesi Üzerinde Anlaşmaya Varıldı

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'li ve Ukraynalı müzakerecilerin iki gün süren görüşmelerde kalıcı barış için güvenlik düzenlemeleri çerçevesinde anlaştıklarını duyurdu. Görüşmeler Miami'de devam ediyor.

WASHINGTON, 6 Aralık (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'li ve Ukraynalı müzakerecilerin iki gün süren görüşmelerde güvenlik düzenlemelerinin çerçevesi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Açıklamada, "Barış Özel Temsilcisi Steven Witkoff ve Jared Kushner ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve Genelkurmay Başkanı General Andriy Hnatov iki gün boyunca Ukrayna'da kalıcı ve adil barışa giden güvenilir bir yolun ilerletilmesi konusunda yapıcı görüşmelerde bulunmuştur" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Heyet, son iki hafta içinde altıncı toplantısını gerçekleştirdi. Umerov, Ukrayna'nın önceliğinin, bağımsızlığını ve egemenliğini koruyan, Ukraynalıların güvenliğini sağlayan ve müreffeh demokratik gelecek için istikrarlı temel oluşturan bir çözüm bulmak olduğunu yineledi" denildi.

ABD ile Rusya heyetleri arasında kısa süre önce yapılan toplantının sonuçlarını değerlendiren tarafların, güvenlik düzenlemelerinin çerçevesi konusunda anlaştığı ve kalıcı barışı sürdürmek için caydırıcılık yeteneklerini ele aldığı belirtildi.

Her iki taraf da olası bir anlaşmaya yönelik gerçek ilerlemenin, gerilimin azaltılması ve cinayetlerin durdurulması da dahil olmak üzere Rusya'nın uzun vadeli barışa ciddi bağlılık göstermeye hazır olup olmadığına bağlı olduğu konusunda uzlaştı.

İki taraf ayrıca Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşasını, ABD-Ukrayna ortak ekonomik girişimlerini ve uzun vadeli iyileştirme projelerini desteklemeyi amaçlayan "geleceğe ilişkin refah gündemini" ayrı ayrı gözden geçirdi.

Açıklamada tarafların görüşmelere cumartesi günü de devam edeceği belirtildi.

Görüşmeler Florida eyaletinin Miami kentinde yapılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
