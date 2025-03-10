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ABD ve Ukrayna heyetleri Zelenskiy-Trump kavgası sonrası Suudi Arabistan'da bir araya gelecek

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ABD Başkanı Trump ile yaşanan kriz sonrası Suudi Arabistan'da iki ülkenin heyetleri görüşmek üzere bir araya gelecek. Görüşmelerde, Ukrayna'nın toprak elementlerine erişim hakkı ve askeri destek konuları ele alınacak.

ABD ve Ukrayna'dan diplomatik heyetler, 28 Şubat'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Beyaz Saray ziyaretinde yaşanan krizin ardından yarın Suudi Arabistan'da bir araya gelecek.

KRİZ SONRASI KRİTİK ZİRVE

Suudi Arabistan, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance arasında yaşanan sert tartışmanın ardından yarın ABD ve Ukrayna'dan diplomatik heyetleri ağırlayacak.

ABD Başkanı, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımına ilişkin yasağı neredeyse sona erdirdiğini ve Suudi Arabistan'da Ukraynalı yetkililerle yapılacak görüşmelerden iyi sonuçlar beklediğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

CIA Direktörü John Ratcliffe, istihbarat paylaşımının durdurulması kararının, Zelenski'nin Rusya ile barış görüşmelerine başlaması konusunda Trump ile işbirliği yapmasını sağlamak amacıyla alındığını ifade etmişti. ABD, istihbarat paylaşımının yanı sıra Ukrayna'ya askeri yardımları da durdurmuştu.

ABD ve Ukrayna heyetleri Zelenskiy-Trump kavgası sonrası Suudi Arabistan'da bir araya gelecek
Kaynak: ANKA / Güncel
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