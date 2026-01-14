Haberler

Tom Barrack: Abd, Türkiye ile Ortaklığına Değer Veriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki güçlü işbirliğine ve Suriye'deki çabalara dikkat çekti.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "ABD, Türkiye ile güçlü ortaklığına büyük değer vermekte ve Suriye'de devam eden çabalarımız da dahil olmak üzere, bölgesel istikrarı geliştirmek ve ortak zorlukları ele almak için birlikte çalışma yönündeki kararlılığını sürdürmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Sayın Bakan Fidan, verimli ve içten görüşme için teşekkür ederim. ABD, Türkiye ile güçlü ortaklığına büyük değer vermekte ve Suriye'de devam eden çabalarımız da dahil olmak üzere, bölgesel istikrarı geliştirmek ve ortak zorlukları ele almak için birlikte çalışma yönündeki kararlılığını sürdürmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Eyvah! Amatöre kadar düşen tarihi kulübe burada da rahat yok
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim