ABD ve Suudi Arabistan, Bölgesel Gelişmeleri Değerlendirdi

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze, İran, Suriye ve Sudan'daki güncel durumu konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve İran'ın güncel durumu da dahil bölgesel gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Bin Ferhan telefonda görüştü.

Taraflar görüşmede, Gazze, Suriye, İran ve Sudan'daki durumun yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise tarafların stratejik ortaklığı güçlendirme yollarını gözden geçirdiği belirtildi.

Açıklamada iki bakanın "son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele aldığı" kaydedildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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