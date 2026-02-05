Haberler

Axios: ABD ve Rusya arasındaki süresi dolan New START nükleer anlaşması yenilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile Rusya arasında New START anlaşmasının yenilendiği iddia edildi. Ülkeler, stratejik nükleer silahların sınırlandırılması konusunda anlaşma taslağında uzlaştıklarını bildirdi. Anlaşmanın onayı için liderlerin imzası bekleniyor.

ABD ile Rusya arasında, stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören "Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması"nın (New START) yenilendiği ileri sürüldü.

ABD merkezli haber platformu Axios, Washington ve Moskova'nın, iki ülke arasında en son bir yıllığına uzatılan ve bugün süresi dolan New START anlaşmasının devamı yönünde karar aldıklarını belirtti.

Konuyla ilgili haber platformuna bilgi veren 3 kaynaktan 2'si, taslak plan üzerinde anlaşıldığını ancak hala her iki ülke liderinin de onayına ihtiyaç duyulduğunu, 3'üncü kaynak ise son 24 saatte Abu Dabi'de görüşmelerin yapıldığını ancak henüz anlaşmaya varılmadığını öne sürdü.

Söz konusu yetkililerden biri, "Rusya ile iyi niyetle hareket etme ve sistemin nasıl güncellenebileceği konusunda görüşmelere başlama konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Haber kaynaklarından bir diğeri ise "Taslak anlaşmanın pratik sonuçlarının, her iki tarafın da en az 6 ay boyunca anlaşmanın şartlarına uymayı kabul edeceği ve bu sürede potansiyel yeni bir anlaşma üzerinde görüşmelerin yapılacağı anlamına geldiğini" belirtti.

Haberin devamında, New START anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin, çarşamba gecesi geç saatlere kadar sürdüğü detayına yer verildi.

Yeni START Anlaşması

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START anlaşması, 2010 yılında imzalanmıştı.

Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Rusya, geçen yıl süresi dolan anlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyacağını açıklamıştı. Anlaşmaya ilave süre de bugün doldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
İran'dan Umman'daki müzakereler öncesi savaş başlatacak çıkış

İran savaşa çok istekli! Son çıkış Trump'ı hayli kızdıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Arda Güler'i makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı

Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Birce Akalay'ın 21 yaşındaki halini görenler gözlerine inanamadı

Ünlü oyuncunun 21 yaşındaki halini görenlerin ağzı açık kaldı
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı

Görüntüleri yürekleri parçaladı! Bunu yapan insan olamaz