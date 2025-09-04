ABD ve Meksika, Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı İşbirliğini Güçlendiriyor

ABD ve Meksika, uyuşturucu, silah ve yakıt kaçakçılığı yapan kartellere karşı sınır ötesi güvenlik konusunda işbirliğine devam etme kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, ABD ile Meksika arasındaki güvenlik işbirliğinin devamına ve "üst düzey bir uygulama grubu" kurulacağına ilişkin yapılan ortak açıklama yayımlandı.

"Bu işbirliği, özel ve acil eylemlerle, ortak sınırımız boyunca güvenliği güçlendirecek, fentanil ile diğer yasa dışı uyuşturucu ve silah kaçakçılığını durduracaktır." ifadeleri kullanılan açıklamada, iki hükümetin kartellerle mücadeleye, sınır güvenliğinin güçlendirilmesine, gizli sınır tünellerinin ortadan kaldırılmasına, yasa dışı para akışlarının ele alınmasına ve yakıt hırsızlığının önlenmesine yönelik işbirliğinin artırılması ve uyuşturucu ile silah akışını durdurma çabalarının takip edilmesi için "üst düzey bir uygulama grubu" kurduğu belirtildi.???????

Ortak açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Latin Amerika ülkelerine yönelik ziyareti kapsamında Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile bir araya gelmesinin ardından paylaşıldı.

Bakanlığın yaptığı ikinci yazılı açıklamada da Rubio'nun Sheinbaum ile görüşmesinde, ABD ile Meksika arasındaki güçlü ortaklığı vurguladığı, "fentanil belası ve ulus ötesi suç örgütleriyle birlikte mücadele etme"??????? gibi konularda ABD'nin kararlılığını bir kez daha teyit ettiği kaydedildi.

Marco Rubio'nun Meksikalı yetkililerle görüşmesi, ???????ABD'nin, Venezuela'dan ayrılan ve "uyuşturucu yüklü" olduğu iddia edilen gemiye Karayipler'in güneyinde düzenlediği saldırıdan bir gün sonra yapıldı.

???????Rubio, göreve gelmesinden bu yana Latin Amerika'ya yaptığı üçüncü ziyaret kapsamında Meksika'daki temaslarının ardından Ekvador'a geçecek.