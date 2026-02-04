Haberler

Meksika, ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesini öngören anlaşmayı kabul etti

Güncelleme:
ABD ve Meksika, ABD'ye yıllık asgari 432 milyon metreküp su gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Anlaşma, 1944 tarihli Su Anlaşması'nın uygulanmasını güçlendirecek ve Güney Texas’ın tarımsal ekonomisi için su teslimatlarında öngörülebilirliği artıracak.

MEXICO ABD ve Meksika'nın, ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD Tarım ve Dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Meksika'nın ABD'ye yıllık asgari ortalama 432 milyon metreküp su göndereceği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki sınır aşan suların paylaşımını düzenleyen 1944 tarihli Su Anlaşması'nın uygulanmasını güçlendiren yeni anlaşmanın, ABD'nin Texas eyaletinin güneyinde tarım ve hayvancılıkla geçinen kesimler için su teslimatlarında öngörülebilirliği artırmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, suyun Güney Texas'ın tarımsal ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu, anlaşmanın ABD tarımına somut faydalar sağlayacağını belirtti.

Meksika Dışişleri, Çevre ve Tarım bakanlıklarından anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada da ABD ile bir anlaşma sağlandığı doğrulandı ancak anlaşmaya ilişkin detaylar paylaşılmadı.

Açıklamada, "Meksika, her iki ülke tarafından kararlaştırılan yıllık minimum miktarın teslimatını garanti etmeye hazır olduğunu teyit etti." ifadesi kullanıldı.

ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesini öngören anlaşma kapsamında, Meksika'nın, her 5 yılda bir ABD'ye toplam 2,16 milyar metreküp su göndermesi gerekiyor. Bu miktar, yıllık asgari ortalama olarak 432 milyon metreküp suya tekabül ediyor.

ABD de karşılığında, iki ülke arasındaki sınırın batısındaki farklı su kaynaklarından Meksika'ya daha fazla su sağlayacak.

Yeni düzenleme, iki ülke arasındaki 1944 tarihli Su Anlaşması kapsamında uygulanan mevcut sistemden farklılık gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın daha fazla su göndermemesi halinde ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını belirtmiş, iki ülke bu konuda aylar süren müzakereler yürütmüştü.

